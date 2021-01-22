Бывшая жена худрука «Ералаша» Грачевского решила покинуть Москву

— Я просто даже физически говорить не могу пока, нам очень сложно сейчас, особенно Василисе. Даже решила увезти ее пока из Москвы. В школе проходу не дают, все задают вопросы. Она хоть и маленькая, но все уже понимает, ей нужно больше времени, — цитирует Анну StarHit.