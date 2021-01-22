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Кому отойдет многомиллионное наследство Романа Виктюка 

Russian Teleweek 1 час назад
Семья Романа Виктюка лишилась части наследства режиссера
Фото: globallookpress.com
После режиссера осталась большая квартира, коллекция одежды и уникальный театр.
Знаменитый режиссер Роман Виктюк оставил после себя большое наследство: квартиру в центре Москвы, коллекцию фирменной одежды и уникальный театр, который носит его имя. Но пока точно сказать нельзя, что именно будет со всем этим наследством.
Умер Роман Виктюк
Квартира у Романа Виктюка была относительно небольшая — 66 квадратных метров. Но оценить ее можно больше, чем в пятьдесят миллионов рублей. Дом построен в 1938 году и является объектом культурного наследия. Как рассказывал сам Роман Виктюк, до этого в его квартире проживал сын самого Сталина. Изначально квартира должна была отойти племяннице режиссера, но, по слухам, теперь жилье передадут государству. Все дело в том, что после разбора документов Виктюка выяснилось, что официально квартира ему не принадлежала. Шикарное жилье ранее ему презентовал мэр Москвы Юрий Лужков, но — не в собственность, а только в пользование. И теперь не совсем понятно, кто именно официальный владелец апартаментов.
Что касается изысканной коллекции дизайнерской одежды, то родственники могут передать ее в театр, где будет открыта специальная выставка. И в целом, театр — главная гордость Романа Виктюка. На данный момент новым худруком детища режиссера стал Денис Азаров. Он хотел бы оставить в репертуаре все спектакли, которые поставил гениальный режиссер, до тех пор, пока они останутся актуальными. А это, учитывая талант Виктюка, практически вечность.
Кроме того, молодой сотрудник — Азарову всего 34 года — работает над стратегией будущего развития театра. При этом он уверен, что пытаться подражать Роману Виктюку совершенно бессмысленно, ведь у режиссера всегда был уникальный и узнаваемый стиль.
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Комментарии 3
Общество , Юрий Лужков , Денис Азаров , Роман Виктюк , Москва
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