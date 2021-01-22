«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто

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Москва

Россияне показали на видео погребенные под снегом машины 

Алевтина Жаркова 1 час назад
После сильнейшего снегопада в Норильске местным жителям пришлось откапывать свои автомобили. Россияне сняли на видео заметенную снегом вместе с машинами служебную стоянку. Запись публикует Telegram-канал Daily Storm.

«Вот мы ходим по "Приорам". Эта уже оттаяла, там только антенна торчит», — рассказывает автор ролика.

Сейчас температура в городе опустилась до -40… -45 градусов. Из-за сильных морозов норильским школьникам разрешили не посещать занятия.
Ранее сообщалось, что в Тюмени водитель без прав на иномарке сбил велосипедиста на тротуаре.
Общество , Видео
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