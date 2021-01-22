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В Татарии обострилась криминогенная ситуация 

ИА Regnum 52 минуты назад
В Татарии обострилась криминогенная ситуация
Фото: РИА Новости
В Татарии вследствии ослабления профилактических работ обострилась криминогенная ситуация. Об этом и не только сообщил прокурор РТ Ильдус Нафиков, выступая с докладом 22 января по итогам работы ведомства за 2020 год.
Впервые с 2015 года число преступления в Татарии превысило 50 тысяч. Это самый большой рост в Поволжье. Больше всего распространились «киберпреступления». В больбе с организованными преступными группировками наметилась положительная динамика, удалось исключить на республику влияние «воров в законе». В последнее время участились массовые драки.
За прошедший год прокуратурой рассмотрено 460 обращений медиков по невыплаченным суммам в размере 13 млн рублей. Рассмотрено порядка 300 жалоб на отсутствие лекарств. На учете в 2020 году состояли почти 2,5 тыс. несовершеннолетних. Растет раскрываемость преступлений прошлых лет. Более 20 преступлений выявлено в сфере «оборонки», к ответственности по неисполнению гособоронзаказа привлекли почти 300 человек.
В конце мероприятия глава республики Рустам Минниханов вручил отличившимся прокурорским работникам госнаграды.
ИА REGNUM напоминает, глава Татарии Рустам Минниханов поручил республиканской прокуратуре усилить контроль за подростковой преступностью. Возросшее число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и против них, требует от прокуратуры введения дополнительных мер.
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Общество , Рустам Минниханов , Генпрокуратура РФ , ИА REGNUM
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