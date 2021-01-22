Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме выступили против запрета стримов в Сети 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В Госдуме выступили против запрета стримов в Сети
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться «бережно и тщательно».

«Большинство стримов себя не позиционирует как «трэш-стримы». Запретить стримы как таковые… тогда наш разговор закончится ровно на этих словах», — цитирует РИА «Новости» Хинштейна.

Он добавил, что как любой разумный человек и родитель относится к «трэш-стримам» крайне негативно. По мнению депутата, наказывать нужно не за стримы.

«Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП», — заметил Хинштейн.

При этом он отметил, организация «треш-стримов» подпадает под действующие нормы Уголовного кодекса (УК) РФ. «Ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и очень тщательно», — сказал Хинштейн. Он с сожалением отметил, что очень часто тема IT становится «отличным ристалищем для хайпожорских инициатив».
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что социальные сети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения треш-стримов.
Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы.
Сенатор Алексей Пушков поддержал идею запрета треш-стриминга в России. Он считает, что такой вид трансляций нужно приравнять к действиям, наносящим ущерб здоровью и достоинству человека.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V» Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V» Соцсети по требованию Роскомнадзора начали удалять призывы к участию в протестах Соцсети по требованию Роскомнадзора начали удалять призывы к участию в протестах Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии здоровья Ланового Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии здоровья Ланового
Комментарии
Общество , Вадим Субботин , Алексей Пушков , Александр Хинштейн , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бузову раскритиковали после разрыва с Мануняном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Мануняном
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение