В Госдуме выступили против запрета стримов в Сети 

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться «бережно и тщательно».

«Большинство стримов себя не позиционирует как «трэш-стримы». Запретить стримы как таковые… тогда наш разговор закончится ровно на этих словах», — цитирует РИА «Новости» Хинштейна.

Он добавил, что как любой разумный человек и родитель относится к «трэш-стримам» крайне негативно. По мнению депутата, наказывать нужно не за стримы.

«Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП», — заметил Хинштейн.

При этом он отметил, организация «треш-стримов» подпадает под действующие нормы Уголовного кодекса (УК) РФ. «Ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и очень тщательно», — сказал Хинштейн. Он с сожалением отметил, что очень часто тема IT становится «отличным ристалищем для хайпожорских инициатив».

Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы.