В России выявлено 21,5 тысячи новых случаев коронавируса 

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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Выписаны 27 318 пациентов в ковидом, умерли 580 человек.

Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19 Санкт-Петербург третий день подряд обгоняет Москву о числу выявленных случаев инфицирования.

За последние сутки там зафиксировано 3104 новых заболевших, в Москве — 3037, пишет «Свободная пресса». Подмосковье продолжает занимать третью строчку с 1142 новых инфицированных.