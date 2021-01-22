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Когда это все закончится: россияне начали скупать шубы 

Елена Прошина 27 минут назад
Когда это все закончится: россияне начали скупать шубы из-за морозов
Фото: ТАСС
В январе 2021 года на фоне аномальных морозов в России вырос спрос на шубы из натурального и искусственного меха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».
С 1 по 20 января в стране продали на 21 процент шуб больше, чем за такой же период 2020-го. Средний чек покупки вырос на 20 процентов и достиг 26 080 рублей. Наиболее популярны у россиян норковые шубы, полушубки и жилеты, а также вещи из искусственного меха.
Кроме того, на девять процентов выросли продажи детских шапок-шлемов, вязаных головных уборов для взрослых и шапок для бани. Средняя сумма в чеке стала на три процента больше — 1575 рублей.
Объем продаж курток с пухом, детских курток и анораков вырос на три процента, а средний чек — на 17 процентов, до 3730 рублей.
В интернет-магазине Lamoda продажи шуб из искусственного меха подскочили на 57 процентов, термобелья — в 3,2 раза, а расходы клиентов магазина на головные уборы выросли в 1,7 раза.
Как сообщал «Рамблер», в конце прошлой недели морозы в столичном регионе достигали минус 30 градусов. По данным «Фобоса», это на 11 градусов ниже январской нормы.
Однако пятницы, 22 января, в Москве и области начинается потепление. Днем воздух начнет прогреваться до плюс двух-четырех градусов.
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Общество
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