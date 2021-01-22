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«Распивали самое дешевое вино»: как отдыхают украинцы в Крыму 

Павел Тиунов 1 час назад
В Крыму объяснили выгодное отличие российских туристов от украинских
Фото: ТАСС
Автор блога «ПоКрыму.ру» рассказал, чем отличаются среднестатистические отдыхающие из России и Украины. По его словам, последние поражают местных бизнесменов стремлением экономить на всём.
Всё дело в разнице менталитетов, отметил автор. Несмотря на то, что уровень жизни в российских регионах всегда был выше, чем в украинских, зачастую проявляется «выходящая далеко за рамки здравого смысла хозяйственность украинцев».
В пример привели две ситуации. В первом случае на отдых приехали две украинские семьи с детьми-дошкольниками. Отцы — строители, зарабатывающие неплохие деньги, «то есть зарплаты хорошие», пояснил автор. Возможность снять комфортное жилье была, но украинцы предпочли номера без удобств: с туалетом и кухней во дворе и холодной водой.

«Они никогда не питались за пределами пансионата. Всё готовили сами, причем продукты привезли с собой, даже картошку», — отметил автор.

Семьи не баловали себя развлечениями. За две недели они не съездили ни на одну экскурсию. Распорядок дня у них всегда выглядел одинаково: утром — на пляж, потом — обед, затем снова пляж, вечером распивали самое дешевое вино, крепленное самогоном, за столиком у номера.
В корне отличается отдых среднестатистической российской семьи. Например, отдыхающие приехали из северного региона РФ в составе — родители, сын, сноха и двое детей-дошколят. Они сняли номера с удобствами, кушали всегда в кафе, за месяц пребывания в Крыму съездили на массу экскурсий.

«Крымчанам, занятым в курортном бизнесе, нужно, чтобы туристы тратили как можно больше денег. Когда кто-то пытается сэкономить, это раздражает, кажется неуважением к труду местных жителей и вообще глупостью», — резюмирует автор.

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