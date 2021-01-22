В Крыму объяснили выгодное отличие российских туристов от украинских

Автор блога «ПоКрыму.ру» рассказал , чем отличаются среднестатистические отдыхающие из России Украины . По его словам, последние поражают местных бизнесменов стремлением экономить на всём.

Всё дело в разнице менталитетов, отметил автор. Несмотря на то, что уровень жизни в российских регионах всегда был выше, чем в украинских, зачастую проявляется «выходящая далеко за рамки здравого смысла хозяйственность украинцев».

В пример привели две ситуации. В первом случае на отдых приехали две украинские семьи с детьми-дошкольниками. Отцы — строители, зарабатывающие неплохие деньги, «то есть зарплаты хорошие», пояснил автор. Возможность снять комфортное жилье была, но украинцы предпочли номера без удобств: с туалетом и кухней во дворе и холодной водой.

«Они никогда не питались за пределами пансионата. Всё готовили сами, причем продукты привезли с собой, даже картошку», — отметил автор.

Семьи не баловали себя развлечениями. За две недели они не съездили ни на одну экскурсию. Распорядок дня у них всегда выглядел одинаково: утром — на пляж, потом — обед, затем снова пляж, вечером распивали самое дешевое вино, крепленное самогоном, за столиком у номера.

В корне отличается отдых среднестатистической российской семьи. Например, отдыхающие приехали из северного региона РФ в составе — родители, сын, сноха и двое детей-дошколят. Они сняли номера с удобствами, кушали всегда в кафе, за месяц пребывания в Крыму съездили на массу экскурсий.