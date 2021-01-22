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Москва

Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега» 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
В торговом центре "Мега-Химки" открыт мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. По прогнозам специалистов, пункт может принять от 100 до 150 желающих в смену. Такие мобильные пункты в скором времени откроются и в других округах области.
«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — заявила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
Всего вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 31 тысяч жителей. Работают более 90 прививочных пунктов. К весне их количество планируют увеличить до 220.
Общество , Видео , Светлана Стригункова
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