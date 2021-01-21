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В Подмосковье от коронавируса привили порядка 40 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
40 тыс. человек привили от коронавируса в Подмосковье
Фото: ТАСС
В Подмосковье порядка 40 тыс. человек получили прививки от коронавируса. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Привиты порядка 40 тыс. человек, в день 4-5 тыс. мы прививаем", — сказал Воробьев, отметив, что в регионе началась работа пунктов вакцинации в крупных торговых центрах.

Губернатор также добавил, что ​​​жителям Подмосковья, получившим оба компонента вакцины от коронавируса, выдадут электронные сертификаты в виде QR-кода.

"Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет СМС. Если не забыл — хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И еще один важный момент — электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код", — сказал Воробьев.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в Подмосковье открыто 23 мобильных комплекса вакцинации от COVID-19. В скором времени откроются еще два. Они будут предоставлять услуги около МФЦ, в торговых центрах, а также выезжать в пансионаты, на предприятия, в отдаленные населенные пункты.
Освобождение коек в стационарах
Воробьев сообщил, что около 3 тыс. коек планируют освобождать в коронавирусных стационарах Московской области каждую неделю с 25 января.
"Мы видим значительное снижение выявленных случаев при таком же большом количестве ПЦР-тестов — 35-37 тыс. мы делаем в день, за последний месяц на 30% упала выявляемость. <…> Приступаем к сворачиванию коек: у нас было порядка 19 тыс. коек, с 25 января мы каждую неделю планируем закрывать по 2,5-3 тыс. коек", — сказал Воробьев.
Он добавил, что оборудование, ранее используемое для лечения заболевших коронавирусом, будет использовано в больницах региона. Врачи из освобождающихся госпиталей вернутся к оказанию плановой медпомощи. "Врачам — отдельные слова благодарности, они работали и в праздники, и до праздников, и после праздников в весьма напряженном режиме. Они сделали очень большое дело, поэтому койки мы сокращаем", — сказал Воробьев.
По его словам, временные коронавирусные госпитали также показали свою эффективность, и в первую очередь в Подмосковье будут закрыты койки, которые усилят плановую помощь в небольших городах, например, в Рузе, Бронницах и т. д.
Губернатор подчеркнул, что масочно-перчаточный режим в Московской области продолжает действовать. Кроме того, Воробьев попросил жителей чаще гулять, особенно старшее поколение.
В новость внесены изменения (21:42 мск) — добавлены подробности по тексту.
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