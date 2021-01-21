В РПЦ предложили создать совет религий при ООН 

"Нами предлагалось создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Эта идея не потеряла своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к проведению в России в мае 2022 года. Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу не может проходить без участия глав и представителей традиционных религий. Надеюсь, что сегодняшняя встреча внесет вклад в эту подготовку", — сказал он.