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Температура в европейской части РФ достигнет рекордных значений 

Газета.Ru 33 минуты назад
Температура в европейской части РФ достигнет рекордных значений
Фото: РИА Новости
В конце января в европейской части России будут рекордные показатели температуры, превышающие климатическую норму на 12°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».
Жители европейской части начнут ощущать температурные изменения уже с пятницы, 22 января. По его словам, температура будет близка к нулевой отметке и днем, и ночью.

«Днем показатели будут приближаться к рекордным значениям — +3°C — +4°C. Для последней декады января в центре европейской России это действительно рекордное значение», — отметил Вильфанд.

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Общество , Погода , РИА Новости
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