56-летний российский телеведущий Александр Гордон госпитализирован с подозрением на коронавирус. Известно, что состояние журналиста пока оценивается как вполне сносное.
По крайней мере об этом изданию «КП» рассказал приятель Гордона. Тем не менее, соведущий Барановской согласился на поездку в больницу, так как у него уже долгое время держится высокая температура.
«У Саши высокая температура и положительный тест на covid-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — поспешил успокоить журналистов приятель телезвезды.