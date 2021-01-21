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Ведущий Александр Гордон срочно госпитализирован 

Экспресс газета 1 час назад
Гордон госпитализирован с подозрением на коронавирус
Фото: РИА Новости
56-летний российский телеведущий Александр Гордон госпитализирован с подозрением на коронавирус. Известно, что состояние журналиста пока оценивается как вполне сносное.
По крайней мере об этом изданию «КП» рассказал приятель Гордона. Тем не менее, соведущий Барановской согласился на поездку в больницу, так как у него уже долгое время держится высокая температура.

«У Саши высокая температура и положительный тест на covid-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — поспешил успокоить журналистов приятель телезвезды.

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Общество , Александр Гордон
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