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ВОЗ начнет процедуру подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января 

Вероника Полынина 10 минут назад
ВОЗ начнет процедуру подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Прайм».
Ранее вакцина «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Мария Захарова пообещала, что в ближайшее время этот список пополнится еще рядом государств.
Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным возможность сотрудничества по вакцине «Спутник V». По ее словам, для того, чтобы российский препарат стал доступен европейцам, необходимо, чтобы его одобрило Европейское медицинское агентство.
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Общество , Мария Захарова , Ангела Меркель , Владимир Путин , ВОЗ
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