ВОЗ начнет процедуру подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Прайм»

Ранее вакцина «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

Мария Захарова пообещала, что в ближайшее время этот список пополнится еще рядом государств.