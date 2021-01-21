Медикам Подмосковья вручили награды за борьбу с коронавирусом 

"Подмосковным врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи вручили федеральные награды: почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Среди награжденных — сотрудники Домодедовской центральной городской больницы, Видновской районной клинической больницы и Московской областной станции скорой медицинской помощи", — сказали в пресс-службе.
"Сегодня невозможно переоценить значение медицины. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вылечено почти 142 тыс. человек. За каждой из этих спасенных жизней стоит нелегкий труд медицинского работника: врача, фельдшера, санитара, водителя. Хочу выразить благодарность за ваш профессионализм и самоотверженность", — процитировали в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Московской области Нины Свешниковой.