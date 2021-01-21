МВД: на столичные стройки начали набирать узбеков и таджиков 

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На московских стройках обозначилась нехватка иностранной рабочей силы, в связи с чем на работу начали набирать граждан Узбекистана Таджикистана , заявил замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой . В создавшейся ситуации, по его словам, необходимо проконтролировать гастарбайтеров, сообщает РИА Новости.

Горовой подчеркнул, что проблемы проявились после того, как были сняты ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.

Набор таджиков и узбеков на стройки в настоящее время осуществляют «соответствующие» департаменты московского правительства совместно с правоохранителями. Замминистра подчеркнул, что под контроль попадает «компактное размещение» иностранных рабочих и то, как они соблюдают ограничения по COVID-19.