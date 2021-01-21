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Москва

МВД: на столичные стройки начали набирать узбеков и таджиков 

Павел Тиунов 22 минуты назад
МВД: на столичные стройки начали набирать узбеков и таджиков
Фото: ТАСС
На московских стройках обозначилась нехватка иностранной рабочей силы, в связи с чем на работу начали набирать граждан Узбекистана и Таджикистана, заявил замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. В создавшейся ситуации, по его словам, необходимо проконтролировать гастарбайтеров, сообщает РИА Новости.
Горовой подчеркнул, что проблемы проявились после того, как были сняты ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.
Набор таджиков и узбеков на стройки в настоящее время осуществляют «соответствующие» департаменты московского правительства совместно с правоохранителями. Замминистра подчеркнул, что под контроль попадает «компактное размещение» иностранных рабочих и то, как они соблюдают ограничения по COVID-19.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов заявил, что решить проблему дефицита рабочих на стройках и в сфере ЖКХ можно за счет россиян, работающих вахтовым методом. В пример он привел Татарстан, где в настоящее время, по его словам, есть дефицит строителей. Он предложил привлечь к работе вахтовиков из близлежащих к республике регионов. Подобным же образом, посчитал Нилов, можно решить кадровую проблему, возникшую в Москве и Московской области. Инициатива депутата вызвала бурный отклик в Сети. В частности, пользователи соцсетей, комментируя предложение Нилова, посоветовали парламентарию самому попробовать поработать вахтовым методом на стройке вместо мигрантов.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Общество , Александр Горовой , Ярослав Нилов , Госдума , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости
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