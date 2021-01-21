В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом 

Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
"Официальных случаев повторных заражений COVID-19 нет", — сообщила журналистам Чхинджерия.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лилия Буц в свою очередь также сообщила, что в регионе нет данных о повторных заражениях COVID-19.
"Чтобы официально подтвердить повторное заражение коронавирусом, нужно провести верификацию этих двух случаев, это делает специальная комиссия", — добавила Чхинджерия.
По словам представителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, хотя заболеваемость COVID-19 в январе этого года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года, о стабилизации ситуации с распространением коронавируса говорить рано.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.