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В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Официальных случаев повторных заражений COVID-19 нет", — сообщила журналистам Чхинджерия.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лилия Буц в свою очередь также сообщила, что в регионе нет данных о повторных заражениях COVID-19.

"Чтобы официально подтвердить повторное заражение коронавирусом, нужно провести верификацию этих двух случаев, это делает специальная комиссия", — добавила Чхинджерия.

По словам представителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, хотя заболеваемость COVID-19 в январе этого года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года, о стабилизации ситуации с распространением коронавируса говорить рано.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Эпидемия , Ирина Чхинджерия , Роспотребнадзор , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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