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В Подмосковье завершено строительство главного храма Росгвардии 

Российская Газета и ещё 1 4 часа назад
В Подмосковье завершено строительство главного храма Росгвардии
Фото: РИА Новости
Сооружение Князь-Владимирского храма в подмосковной Балашихе — главного храма Росгвардии — закончено. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве и Московской области Владимира Ресина.

"В преддверии Нового года и Рождества Христова было завершено благоустройство прилегающей территории к главному храму Росгвардии и сквера "Владимирский парк", — цитирует Владимира Ресина его пресс-служба.

На Рождество в Князь-Владимирском храме уже прошло первое богослужение.
Официально сдать храмовый комплекс, сообщает пресс-служба, планируется в марте 2021 года, освятить — весной или летом 2021 года. Однако первая литургия в Князь-Владимирском состоялась в 2020 году в День крещения Руси — 28 июля.

Справка "РГ"

Решение о его строительстве Князь-Владимирского храма принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. В храме будет размещена икона святого Владимира, которая пока хранится в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.
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Комментарии 1
Общество , Строительство , Владимир Ресин , Виктор Золотов , Росгвардия , Балашиха , Московская область
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