В Подмосковье завершено строительство главного храма Росгвардии 

Сооружение Князь-Владимирского храма в подмосковной Балашихе — главного храма Росгвардии — закончено. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве и Московской области Владимира Ресина.

"В преддверии Нового года и Рождества Христова было завершено благоустройство прилегающей территории к главному храму Росгвардии и сквера "Владимирский парк", — цитирует Владимира Ресина его пресс-служба.

На Рождество в Князь-Владимирском храме уже прошло первое богослужение.

Официально сдать храмовый комплекс, сообщает пресс-служба, планируется в марте 2021 года, освятить — весной или летом 2021 года. Однако первая литургия в Князь-Владимирском состоялась в 2020 году в День крещения Руси — 28 июля.

Справка "РГ"