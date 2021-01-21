Стюардесса рассказала об истинных обязанностях бортпроводников 

Бортпроводники в первую очередь должны обеспечивать безопасность пассажиров во время полета, а не создавать для них комфортные условия, заявила в TikTok американская стюардесса Кэт Камалани.

По ее словам, вопреки устоявшемуся мнению, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам с размещением ручной клади на верхних полках.

Более того, Камалани подчеркнула, иногда стюардессы рискуют получить травму, лечение которой работодатель впоследствии не оплатит.

«Многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку», — заявила американка.

Также бортпроводники не убираются в салоне самолета после полета. Чистоту наводят сотрудники клининговых компаний. Кроме того, быстрая подача еды и напитков также не входит в обязанности бортпроводников, добавила Камалани. По ее словам, правилам подачи блюд стюардесс обучают всего два дня в рамках восьминедельных образовательных курсов.

Ранее, как сообщает «Рамблер», бывшая стюардесса российской авиакомпании раскрыла размер заработных плат членов экипажа. Девушка отметила, что все зависит от конкретной авиакомпании, от часов, проведенных в воздухе и от размера оклада. По ее словам, рядовой бортпроводник получает на руки 30-60 тысяч рублей в месяц, старший бортпроводник довольствуется 60-100 тысячами рублей, второй пилот может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Самая большая зарплата у командира корабля — 300-600 тысяч рублей.

Экс-стюардесса также развеяла несколько мифов. По ее словам, на самом деле мужчин охотнее берут в бортпроводники, потому что на борту «всегда нужен сильный пол среди экипажа». Также она подчеркнула, что включенный в полете телефон не создает помех общению пилотов и авиадиспетчеров. Именно поэтому, по ее словам, в Европе уже давно не просят пассажиров переводить смартфоны в авиарежим.