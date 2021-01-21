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Москва

Депутат взорвал эфир Норкина неожиданным признанием 

Артём Кульша 22 минуты назад
Депутат признался Норкину, что стукнул избивавшего отца-ветерана россиянина
Фото: ТАСС
Телеведущий Андрей Норкин разозлился из-за признания депутата Государственной думы Дмитрия Ионина. Об этом сообщает «Царьград».
На днях гости очередного эпизода телешоу «Место встречи», которое ведет Норкин, стали обсуждать медленную и неохотную реакцию сотрудников полиции на жалобы граждан. Ионин рассказал о случае из собственной жизни. Избиратель-ветеран несколько раз жаловался ему на избиения со стороны своего сына. После очередного звонка парламентарий поехал к ним домой.

«Я его (сына ветерана. — Прим. ред.) чуть-чуть стукнул…» — признался он.

После этого Ионин пригрозил мужчине последствиями, если тот вновь притронется к отцу. В этот момент Норкин перебил его, напомнил, что тот выступает не перед избирателям, и спросил, что он сделает, если сын вновь изобьет ветерана, — убьет его. Депутат смутился и сообщил, что найдет другой способ решить проблему.

«Ну вот, а вы говорите!» — заявил Норкин.

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Комментарии
Общество , Дмитрий Ионин , Андрей Норкин , Госдума
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