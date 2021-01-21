Депутат признался Норкину, что стукнул избивавшего отца-ветерана россиянина

На днях гости очередного эпизода телешоу «Место встречи», которое ведет Норкин, стали обсуждать медленную и неохотную реакцию сотрудников полиции на жалобы граждан. Ионин рассказал о случае из собственной жизни. Избиратель-ветеран несколько раз жаловался ему на избиения со стороны своего сына. После очередного звонка парламентарий поехал к ним домой.

«Я его (сына ветерана. — Прим. ред.) чуть-чуть стукнул…» — признался он.

После этого Ионин пригрозил мужчине последствиями, если тот вновь притронется к отцу. В этот момент Норкин перебил его, напомнил, что тот выступает не перед избирателям, и спросил, что он сделает, если сын вновь изобьет ветерана, — убьет его. Депутат смутился и сообщил, что найдет другой способ решить проблему.