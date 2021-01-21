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Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Роскачество предостерегло от покупки вакцин от COVID-19 в интернете
Фото: РИА Новости
Покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID можно трактовать, в том числе, и как преступление, говорится в сообщении Роскачества.

«Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем — состав преступления», — передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество отмечает, что в России зафиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, и предостерегает от таких покупок. «Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей — ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине», — напоминают в Роскачестве.
Эксперты обращают внимание, что мошенники очень активно продают через интернет и якобы зарубежные вакцины от COVID-19, эксплуатируя таким образом недоверие некоторых граждан к отечественному продукту. «Помните о том, что на территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой, все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком», — говорится в сообщении.

«Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», — предупреждает Роскачество.

В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Общество , РИА Новости
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