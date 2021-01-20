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Москва

Детский омбудсмен поддержала законопроект о суррогатном материнстве 

Парламентская газета 1 час назад
Кузнецова поддержала законопроект о суррогатном материнстве
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, сообщает в среду ТАСС.

«Конечно, необходимо прекращать это безобразие с рождением детей для иностранных граждан и отправкой детей за границу, как необходим и запрет на рекламу самой услуги», — сказала она.

Детский омбудсмен сочла и создание законопроекта, и действия в этом направлении «абсолютно верными».
Вместе с тем она допустила, что работа над законопроектом будет непростой.

«Я считаю важнейшей задачей документа — защитить права детей, которые сейчас рассматриваются как предмет сделки, а также считаю важным найти формулировки, которые будут учитывать национальные интересы, ценности общества», — сказала Кузнецова.

Накануне стало известно о разработке группой депутатов Госдумы законопроекта о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. В соответствии с документом, право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства предлагается предоставить исключительно имеющим российское гражданство или вид на жительство в РФ и состоящим в браке мужчине и женщине в возрасте от 25 до 55 лет. В законопроекте также оговаривается, что к услугам суррогатной матери можно обратиться только в том случае, если супруга не может родить ребенка самостоятельно, что установлено консилиумом врачей.
Кроме того, проект предполагает введение запрета на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.
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Комментарии
Общество , Анна Кузнецова , Госдума , ИТАР-ТАСС
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