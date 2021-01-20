Эпидемиолог усомнился в открытии границ после вакцинации

"Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст", — добавил Горелов.