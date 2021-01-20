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Эпидемиолог сомневается в том, что вакцинация откроет границы 

РИА Новости и ещё 2 20 января 2021
Эпидемиолог усомнился в открытии границ после вакцинации
Фото: РИА Новости
Ученые не выработали единой стратегии по эффективности COVID-паспортов, так как нет ответа на вопрос, сколько сохраняется поствакцинальный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Я не отличался бы таким оптимизмом, что это (вакцинация) откроет нам границы", — сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".

Он отметил, что сейчас никто в мире не может ответить на вопрос, как долго сохраняется поствакцинальный иммунитет.

"Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст", — добавил Горелов.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости регионов , Валентина Матвиенко , Александр Горелов , Совет Федерации , РАН , Роспотребнадзор , Башкортостан , Великобритания
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