Эпидемиолог усомнился в открытии границ после вакцинации

Ученые не выработали единой стратегии по эффективности COVID-паспортов, так как нет ответа на вопрос, сколько сохраняется поствакцинальный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Я не отличался бы таким оптимизмом, что это (вакцинация) откроет нам границы", — сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".
Он отметил, что сейчас никто в мире не может ответить на вопрос, как долго сохраняется поствакцинальный иммунитет.
"Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст", — добавил Горелов.
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.