Варламов попросил у жителей Архангельска прощение 

Российского блогера Илью Варламова вызвали в УМВД Архангельска . Причиной стала жалоба местной жительницы на ролик о городе, который Варламов опубликовал на YouTube-канале.

«Хотелось бы принести глубочайшие извинения жителям Архангельска. За то, что люди живут на вонючем болоте в гнилых бараках, в которых уже много лет жить нельзя и которые в любую минуту могут развалиться», — прокомментировал ситуацию Варламов.

Илья Варламов также отметил, что Архангельская область не в состоянии обеспечить жителей достойным жильем. По мнению Варламова, средства из бюджета не уходят на развитие российских регионов.

Пресс-служба архангельского УМВД сообщила, что в заявлении местная жительница пожаловалась на ненормативную лексику в опубликованном ролике про Архангельск. Также женщине не понравились оскорбления блогера в адрес жителей города. В настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств инцидента, цитирует «Телеканал 360».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Варламова и создателя «Медиазоны» арестовали в Южном Судане. Также сотрудники правоохранительных органов задержали жену блогера.