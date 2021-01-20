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Варламов попросил у жителей Архангельска прощение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Варламов попросил у жителей Архангельска прощение
Фото: РИА Новости
Российского блогера Илью Варламова вызвали в УМВД Архангельска. Причиной стала жалоба местной жительницы на ролик о городе, который Варламов опубликовал на YouTube-канале.

«Хотелось бы принести глубочайшие извинения жителям Архангельска. За то, что люди живут на вонючем болоте в гнилых бараках, в которых уже много лет жить нельзя и которые в любую минуту могут развалиться», — прокомментировал ситуацию Варламов.

Илья Варламов также отметил, что Архангельская область не в состоянии обеспечить жителей достойным жильем. По мнению Варламова, средства из бюджета не уходят на развитие российских регионов.
Пресс-служба архангельского УМВД сообщила, что в заявлении местная жительница пожаловалась на ненормативную лексику в опубликованном ролике про Архангельск. Также женщине не понравились оскорбления блогера в адрес жителей города. В настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств инцидента, цитирует «Телеканал 360».
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Варламова и создателя «Медиазоны» арестовали в Южном Судане. Также сотрудники правоохранительных органов задержали жену блогера.
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Комментарии
Общество , Илья Варламов , МВД , ФедералПресс , Телеканал "360° Подмосковье" , Архангельск , Архангельская Область , Южный Судан
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