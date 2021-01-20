Депутат раскритиковал законопроект об ответственности для живодёров 

Госдуме раскритиковали новую редакцию поправок в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание животных, а также содержание диких зверей в домашних условиях и издевательства над питомцами.

На заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отметили, что в тексте законы не хватает положений, закрепляющих ответственность за организацию боёв с участием животных, выброшенных питомцев, а также о конфискации животных у живодёров.

Мы считаем, что обязательно должна быть ответственность за выброшенных животных, за организацию боёв с участием собак и других животных, — цитирует «Парламентская газета» председателя думского комитета Владимира Бурматова.

Он подчеркнул важность введения административной ответственности для живодёров. В настоящее время для них предусмотрены только уголовные санкции, поэтому, как отмечает Бурматов. дела зачастую не возбуждают, так как не зафиксированы увечья или гибель питомца. Введение административного наказания позволит привлекать к ответственности не только людей, калечащих животных, но и издевающихся над ними.

В целях доработки законопроекта Комитет проведёт в нижней палате парламента слушания с участием представителей правительства и экспертов. Дополнительные нормы могут внести в документ ко второму чтению.

Поправки, разработанные Министерством юстиции , были обнародованы 18 января. Предыдущая редакция, опубликованная 28 октября, продержалась менее трёх месяцев. Обсуждение проекта закона продлится до 29 января.