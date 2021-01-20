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Депутат раскритиковал законопроект об ответственности для живодёров 

News.ru 59 минут назад
Депутат раскритиковал законопроект об ответственности для живодёров
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Госдуме раскритиковали новую редакцию поправок в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание животных, а также содержание диких зверей в домашних условиях и издевательства над питомцами.
На заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отметили, что в тексте законы не хватает положений, закрепляющих ответственность за организацию боёв с участием животных, выброшенных питомцев, а также о конфискации животных у живодёров.

Мы считаем, что обязательно должна быть ответственность за выброшенных животных, за организацию боёв с участием собак и других животных, — цитирует «Парламентская газета» председателя думского комитета Владимира Бурматова.

Он подчеркнул важность введения административной ответственности для живодёров. В настоящее время для них предусмотрены только уголовные санкции, поэтому, как отмечает Бурматов. дела зачастую не возбуждают, так как не зафиксированы увечья или гибель питомца. Введение административного наказания позволит привлекать к ответственности не только людей, калечащих животных, но и издевающихся над ними.
В целях доработки законопроекта Комитет проведёт в нижней палате парламента слушания с участием представителей правительства и экспертов. Дополнительные нормы могут внести в документ ко второму чтению.
Поправки, разработанные Министерством юстиции, были обнародованы 18 января. Предыдущая редакция, опубликованная 28 октября, продержалась менее трёх месяцев. Обсуждение проекта закона продлится до 29 января.
Как сообщал NEWS.ru, депутаты Мосгордумы хотят запретить проведение так называемой операции «мягкие лапки», то есть удаления у кошек когтей. На данный момент в России нет списка операций, проведение которых должно быть ограничено какими-либо показаниями, и ветеринарные клиники зачастую проводят дорогостоящую и калечащую операцию.
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Комментарии
Общество , Владимир Бурматов , Мосгордума , Госдума , Минюст РФ , Парламентская газета
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