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Москва

Попова высказалась о собственной вакцинации от COVID-19 

RT на русском 28 минут назад
Попова заявила о сделанной в сентябре привике
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что привилась от коронавирусной инфекции COVID-19 в сентябре и на данный момент уровень антител «сохраняется на высоком титре вот уже который месяц».

«Так что я точно знаю, что прививка это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких», — цитирует РИА Новости Попову.

Она сообщила, что если нет противопоказаний, то людям следует прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен.
При этом Попова отметила, что торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, не нужно.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.
Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
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Общество , Анна Попова , Михаил Мурашко , Николай Малышев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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