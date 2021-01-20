В России запретили японское аниме «Тетрадь смерти» 

В декабре было подано пять исков, в которых суд попросили признать запрещёнными несколько мультфильмов и песен, в том числе одну из композиций рэпера Моргенштерна.

На сегодняшнем заседании также рассматривался третий эпизод аниме «Инуяшики». Суд признал его запрещённым.

Аниме «Тетрадь смерти» требовали запретить в 2013 году на Урале. Это произошло после того, как в Екатеринбурге нашли тело школьницы. В личных вещах ребёнка обнаружили комиксы, по которым был снят японский мультфильм.