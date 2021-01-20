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Москва

В России запретили японское аниме «Тетрадь смерти» 

Говорит Москва 28 минут назад
В России запретили японское аниме «Тетрадь смерти»
Фото: аниме «Тетрадь смерти»
Колпинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры.
В декабре было подано пять исков, в которых суд попросили признать запрещёнными несколько мультфильмов и песен, в том числе одну из композиций рэпера Моргенштерна.
На сегодняшнем заседании также рассматривался третий эпизод аниме «Инуяшики». Суд признал его запрещённым.
Аниме «Тетрадь смерти» требовали запретить в 2013 году на Урале. Это произошло после того, как в Екатеринбурге нашли тело школьницы. В личных вещах ребёнка обнаружили комиксы, по которым был снят японский мультфильм.
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