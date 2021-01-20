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Около 32 тыс. добровольцев получили обе дозы вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Около 32 тыс. добровольцев получили обе дозы вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Около 32 тыс. добровольцев в рамках клинических испытаний получили обе дозы вакцины "Спутник V". Об этом в среду заявил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть, практически набор в клиническое исследование закончен", — сказал он на пресс-конференции.

Логунов добавил, что в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцин, в ближайшее время планируется выпустить еще не менее 2,6 млн доз.
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Общество , Минздрав РФ , РАН
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