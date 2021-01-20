Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду

Телеведущий Владимир Познер в своем блоге завил, что журналист не должен говорить, «что хорошо», а «что плохо». Его задача — представить на суд публики факты, а аудитория сделает выводы сама.
Читатель поинтересовался у Познера, имеет ли журналист право рекомендовать «что-то в сфере потребления, сфере услуг», как это делают многие блогеры. В ответ телеведущий заявил, что реклама «не вяжется» с журналистской профессией. «Что хорошо, что плохо» должна определять сама аудитория.
В пример Познер привел свой фильм об Израиле, в котором рассказал историю об убийстве палестинского парня. Журналист задал его матери и израильским военным одни и те же вопросы, чтобы зритель мог сам выбрать, на чью сторону ему встать. В современной журналистике, по его словам, немногие придерживаются подобных принципов.
«Нам, зрителям, говорят: «Вот что хорошо, вот что вы должны думать, вот как вы должны поступать», это не журналистика — это пропаганда», — написал Познер.
Сегодня, по его словам, пропаганды «очень много». В свою очередь, большинство блогеров ставят своей основной задачей не информирование населения, а зарабатывание денег, добавил телеведущий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Познер оценил пользу президентства Дональда Трампа для России. По его словам, политик за время своего нахождения на посту главы государства не сделал ничего, чтобы наладить российско-американские отношения. Напротив — он сделал всё, чтобы ещё более обострить ситуацию, подписав множество антироссийских санкций, выйдя из договоров по ПРО и по РСМД.