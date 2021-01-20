Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду

Телеведущий Владимир Познер в своем блоге завил , что журналист не должен говорить, «что хорошо», а «что плохо». Его задача — представить на суд публики факты, а аудитория сделает выводы сама.

Читатель поинтересовался у Познера, имеет ли журналист право рекомендовать «что-то в сфере потребления, сфере услуг», как это делают многие блогеры. В ответ телеведущий заявил, что реклама «не вяжется» с журналистской профессией. «Что хорошо, что плохо» должна определять сама аудитория.

В пример Познер привел свой фильм об Израиле, в котором рассказал историю об убийстве палестинского парня. Журналист задал его матери и израильским военным одни и те же вопросы, чтобы зритель мог сам выбрать, на чью сторону ему встать. В современной журналистике, по его словам, немногие придерживаются подобных принципов.

«Нам, зрителям, говорят: «Вот что хорошо, вот что вы должны думать, вот как вы должны поступать», это не журналистика — это пропаганда», — написал Познер.

Сегодня, по его словам, пропаганды «очень много». В свою очередь, большинство блогеров ставят своей основной задачей не информирование населения, а зарабатывание денег, добавил телеведущий.