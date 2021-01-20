95-летний отец Собянина сделал прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что его 95-летний отец привился от коронавируса. Он отметил, что по всему городу продолжают работать мобильные пункты вакцинации.

Москвичи откликаются активно, приходят на прививочные пункты. В борьбу с коронавирусом, одно из главных направлений этой борьбы — вакцинацию, включились коммерческие, торговые центры, и даже Геликон-Опера проявила инициативу, — сказал градоначальник.

Руководитель театра "Геликон— Опера" Дмитрий Бертман в свою очередь подчеркнул, что жителям близлежащих домов были разосланы смс-уведомления с приглашением прийти на вакцинацию. Он также уточнил, что прививку сделала и её 81-летняя мама, а в сам мобильный пункт, который расположен в театре, собираются приехать артисты из других учреждений.

На текущий день мобильные пункты вакцинации развёрнуты на базе театра "Геликон-Опера", фудмолла "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" в Центральном округе Москвы. Также они работают в торговых центрах "Афимолл Сити", "Океания" и "Город".

Перед вакцинацией пациенты обязательно проходят медицинский осмотр. Сперва им вводится первый компонент вакцины, после чего врач назначает дату введения второго компонента, передаёт "Интерфакс".

Ранее NEWS.ru писал, что побочные эффекты вакцины от коронавируса чаще всего испытываютмолодые люди. Старшее поколение переносит прививку легче.