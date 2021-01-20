Жители Химок попросили Илона Маска забрать снег на Марс

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в московском регионе прошли обильные снегопады. Некоторое время назад администрация Химок разослала местным жителям смс с просьбой посильно помочь с уборкой снега и пообещала выдать необходимый инвентарь.

Многие химчане откликнулись на просьбу, однако многим из них инвентарь не достался. Местный житель Алексей Софин рассказал, что сотрудники коммунальных служб жалуются на то, что получили приказ от властей вывозить снег, а указание куда — нет.

«Поэтому мы подумали, что единственный человек в мире может решить эту проблему — это великий изобретатель и коммерсант Илон Маск. Мы отправили ему письмо с просьбой забрать снег и отправить его на Марс для обводнения», — сообщил мужчина.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что владельцы квартир в Воркуте отдают их бесплатно и даже с доплатой. Пользователи «Пикабу» объяснили, что люди готовы отдавать недвижимость даром из-за заброшенности этих мест, невозможности никому ее продать и необходимости ежемесячно платить за нее квартплату в размере около восьми тысяч рублей. Один из комментаторов предложил Маску перед колонизацией Марса потренироваться на Воркуте.