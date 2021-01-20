Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Химчане обратились к Илону Маску 

Артём Кульша 23 минуты назад
Жители Химок попросили Илона Маска забрать снег на Марс
Фото: РИА Новости
Жители Химок попросили бизнесмена Илона Маска забрать снег из города и отправить его на Марс. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в московском регионе прошли обильные снегопады. Некоторое время назад администрация Химок разослала местным жителям смс с просьбой посильно помочь с уборкой снега и пообещала выдать необходимый инвентарь.
Многие химчане откликнулись на просьбу, однако многим из них инвентарь не достался. Местный житель Алексей Софин рассказал, что сотрудники коммунальных служб жалуются на то, что получили приказ от властей вывозить снег, а указание куда — нет.

«Поэтому мы подумали, что единственный человек в мире может решить эту проблему — это великий изобретатель и коммерсант Илон Маск. Мы отправили ему письмо с просьбой забрать снег и отправить его на Марс для обводнения», — сообщил мужчина.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что владельцы квартир в Воркуте отдают их бесплатно и даже с доплатой. Пользователи «Пикабу» объяснили, что люди готовы отдавать недвижимость даром из-за заброшенности этих мест, невозможности никому ее продать и необходимости ежемесячно платить за нее квартплату в размере около восьми тысяч рублей. Один из комментаторов предложил Маску перед колонизацией Марса потренироваться на Воркуте.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии
Общество , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение