Скончалась режиссер Ренита Григорьева 

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На 90-м году жизни умерла режиссер Ренита Григорьева , снявшая картины «Говорит Москва», «Мальчики», «Праздники детства». Об этом сообщил сегодня на своем сайте Союз кинематографистов России.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», — говорится в некрологе.

В Союзе кинематографистов России напомнили, что Ренита Григорьева работала на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ), а также на киностудии имени Горького.

Она сняла такие картины, как «Говорит Москва», «Мальчики», «Венский лес», «Праздники детства», «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…». При этом большинство работ было совместным творчеством с мужем, режиссером Юрием Григорьевым

«Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны», — говорится в сообщении, при этом причина смерти режиссера не называется.