Умерла режиссер-документалист Галина Долматовская

Умерла режиссер и сценарист документального кино Галина Долматовская, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«На 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста документального кино, киноведа, писателя Долматовской Галины Евгеньевны», — говорится в сообщении.
Галина Долматовская окончила факультет журналистики МГУ. Работала в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства, Российском институте культурологии. Режиссер документальных фильмов «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино — Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В. С. Возлюбленная солдата», «Примечания к прошлому», «Без антракта», «Серебряковы. Французские этюды», «Счастливчики 60-х», «Чистополь. Из жизни малого города».