Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео 

«Все везде течет, везде плесень, грибок, все стены мокрые. У меня в комнате провалился пол от парящих труб с подвала [одну из них ранее прорвало]. Тараканы, сырость. С потолка у меня капель. Мы здесь не живем, а просто выживаем», — сообщает местная жительница Светлана.