Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео 

В Челябинской области общежитие превратилось в ледяную пещеру. Записанное одной из жительниц аварийного жилья видео публикует Telegram-канал Mash.
Общежитие, о котором рассказывает женщина, находится на улице Электростальской в городе Чебаркуль. Всего в нем 147 комнат, где по-прежнему проживают люди.
«Все везде течет, везде плесень, грибок, все стены мокрые. У меня в комнате провалился пол от парящих труб с подвала [одну из них ранее прорвало]. Тараканы, сырость. С потолка у меня капель. Мы здесь не живем, а просто выживаем», — сообщает местная жительница Светлана.
По данным Telegram-канала, чиновники предлагают сделать ремонт в аварийном строении, но его не было уже на протяжении 53 лет. Активисты же составили обращение в прокуратуру.