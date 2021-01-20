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Москва

Большинство россиян выступили против введения «ковид-паспортов» 

Павел Тиунов 40 минут назад
Большинство россиян выступили против введения «ковид-паспортов»
Фото: ТАСС
Около 60% граждан России выступили против оформления «ковид-паспортов», которые предлагается выдавать людям, переболевшим коронавирусом и прошедшим вакцинацию, сообщает РБК. Противники инициативы намекают на дискриминацию.
Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12% напротив поддержали инициативу, 29% заявили, что у них нет сформированной позиции по данному вопросу.
Аналитики заметили интересную особенность: чем выше доходы у участников опроса, тем большая их часть считает возможное нововведение недопустимым. Так, в категории населения с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц доля противников составляет 54%.
Среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, показатель — 64%. Абсолютное большинство против «ковид-паспортов» и среди тех, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку — 55%. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию. Кроме того, по их словам, наличие антител к COVID-19 в организме относится к разряду информации, содержащей медицинскую тайну.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Дмитрий Морозов заявил, что ковид-паспорта очень важны и нужны. По его словам, массив данных, который появится в результате масштабной переписи, поможет системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, лучше маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, лучше анализировать бюджеты и строить прогнозы.
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Комментарии 2
Общество , Дмитрий Морозов , Госдума
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