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Москва

Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
Кошка-киборг по кличке Дымка из Новокузнецка ищет новый дом. Её хозяйка умерла, а семья женщины не может оставить животное у себя. Кошку обнаружила пенсионерка Нина Полосухина и забрала к себе. Лапы пришлось ампутировать, и теперь питомица требует особого ухода.
"Хотелось оставить себе, конечно, но кошка специфическая. Тем более такого ухода, как мама, за ней никто не даст. Она на пенсии была всё равно, ей проще было. Кошка ходит постоянно в воротничке. Если его снимешь — может лапы себе разлизать, где протезики стоят", — рассказал Игорь, сын покойной хозяйки кошки.
Общество , Видео
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