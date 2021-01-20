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Москва

Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео 

Вадим Дроздов 55 минут назад
19 января появилась информация о том, что самый высокий водопад в Крыму Учан-Су полностью заледенел. Водопад покрылся слоем льда под воздействием вошедшего на полуостров массива арктического холодного воздуха. Синоптики считают, что уже через несколько дней наступит потепление, и водопад может оттаять.
Учан-Су находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты. Высота водопада составляет 98,5 метров. Название водопада в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода». В 1947 году водопад Учан-Су был объявлен заповедным.
Общество , Видео
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