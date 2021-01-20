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Москва

Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
18 января из города Искитим в Новосибирской области в социальных сетях появилось видео, на котором два инвалида-колясочника сами чистят лопатами заваленные снегом дорогу и тротуар. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту произошедшего.
Инцидент произошел в городе Искитим. Там очевидцы сделали фотографии чистящих от снега дороги инвалидов-колясочников. Местные жители в соцсетях сообщили, что проехавший грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды-колясочники решили самостоятельно почистить территорию от снега, очевидно, отчаявшись дождаться помощи от ответственных за это служб. Проверка соблюдения законодательства в сфере благоустройства началась в Нижнем Новгороде из-за наличия неубранного снега на парковочных местах для инвалидов.
Общество , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР
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