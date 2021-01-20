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Москва

В Роспотребнадзоре предупредили о скором пике нашествия тараканов 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Роспотребнадзор сообщил о скором нашествии тараканов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В феврале ожидается очередной периодический пик нашествия тараканов в жилых домах. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
По словам эксперта, с учетом цикла размножения этих насекомых ежегодно проходят два пика роста их численности — в феврале и летом.

— Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры, — пояснила Рославцева.

Специалист рекомендует перекрыть основные пути проникновения насекомых в жилое помещение. Для этого следует прежде всего заблокировать сетками вентиляционные отверстия на кухне и в ванной комнате: поскольку тараканы теплолюбивы, они стараются проникнуть именно в эти помещения.
Если насекомые уже появились в доме, избавиться от них будет непросто, так как сформировалась популяция тараканов, резистентных к основным инсектицидам. Специализированные службы применяют пиретроид для травли насекомых, но он дает не лучшие результаты.

— Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности, —рассказала Рославцева в интервью радио Sputnik.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как тараканы могут стать переносчиками коронавируса.
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Общество , Евгений Комаровский , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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