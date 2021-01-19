Израильский телеведущий привился «Спутником V» 

Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan.

«Гиль-Хар (…) стал первым израильтянином, получившим российскую вакцину», — говорится в сообщение корпорации, опубликованном в Twitter.

"למה החלטתי לעשות את זה? קודם כל כי הציעו, ולא נעים לסרב": אחרי מיליון וחצי רוסים שקיבלו את הספוטניק V, ועם טענה של 95% הצלחה — שליחנו באירופה דב גיל-הר הושיט יד והפך לישראלי הראשון שקיבל את החיסון הרוסי. איך זה נגמר? הסיפור המלא היום בחדשות הערב, כאן 11https://t.co/VvzrwOEj3S pic.twitter.com/UVjqOtp6Ye— כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2021

По словам телеведущего, вакцинироваться российской вакциной его убедил примеру двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян. А также высочайшая эффективность вакцины.