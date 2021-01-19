Суррогатным матерям запретят рожать от иностранцев

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатных матерей из России . Об этом сообщила группа депутатов Госдумы.

«Право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ», — говорится в документе.

Также на предоставление услуг суррогатных матерей могут рассчитывать иностранцы, которые состоят в зарегистрированном браке с не менее одного года. Отмечается, что возраст мужчины и женщины не должен превышать 55 лет и быть ниже 25.

Кроме того, прибегнуть к такой процедуре возможно, если супруга не может самостоятельно родить ребенка. Консилиум врачей должен зафиксировать медицинские показания, которые подтвердят эти данные. Законопроект пока еще не внесен на рассмотрение палаты, пишет ТАСС.