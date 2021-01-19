Суррогатным матерям запретят рожать от иностранцев

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатных матерей из России. Об этом сообщила группа депутатов Госдумы.
«Право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ», — говорится в документе.
Также на предоставление услуг суррогатных матерей могут рассчитывать иностранцы, которые состоят в зарегистрированном браке с не менее одного года. Отмечается, что возраст мужчины и женщины не должен превышать 55 лет и быть ниже 25.
Кроме того, прибегнуть к такой процедуре возможно, если супруга не может самостоятельно родить ребенка. Консилиум врачей должен зафиксировать медицинские показания, которые подтвердят эти данные. Законопроект пока еще не внесен на рассмотрение палаты, пишет ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в Госдуме выступили против продажи российских детей за границу. Разработку соответствующих законодательных инициатив планировали начать депутаты группы по защите семейных ценностей.