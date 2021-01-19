Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Суррогатным матерям из России запретили рожать от иностранцев 

РИА «ФедералПресс» и ещё 8 19 минут назад
Суррогатным матерям запретят рожать от иностранцев
Фото: depositphotos.com
Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатных матерей из России. Об этом сообщила группа депутатов Госдумы.

«Право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ», — говорится в документе.

Также на предоставление услуг суррогатных матерей могут рассчитывать иностранцы, которые состоят в зарегистрированном браке с не менее одного года. Отмечается, что возраст мужчины и женщины не должен превышать 55 лет и быть ниже 25.
Кроме того, прибегнуть к такой процедуре возможно, если супруга не может самостоятельно родить ребенка. Консилиум врачей должен зафиксировать медицинские показания, которые подтвердят эти данные. Законопроект пока еще не внесен на рассмотрение палаты, пишет ТАСС.
Суррогатное материнство: сторонники и противники
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в Госдуме выступили против продажи российских детей за границу. Разработку соответствующих законодательных инициатив планировали начать депутаты группы по защите семейных ценностей.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россияне с прививками от COVID получат новые привилегии Россияне с прививками от COVID получат новые привилегии Индексация для работающих пенсионеров и смерть Грачевского: главное за сутки Индексация для работающих пенсионеров и смерть Грачевского: главное за сутки В Башкирии вводят цифровые «антиковидные» паспорта В Башкирии вводят цифровые «антиковидные» паспорта
Комментарии 18
Общество , Госдума , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
00:16
Конфликт таксиста с учебной машиной попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение