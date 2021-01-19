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Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
В России предложили ввести штрафы за выброшенных животных
Фото: ТАСС
«Единая Россия» предложила ввести штрафы для владельцев животных, выбросивших их на улицу. Проект такого закона в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил глава профильного думского комитета, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Документ уже согласован с Минюстом РФ и вскоре будет внесен в Госдуму. Бурматов также предлагает ввести обязательную регистрацию бездомных животных, в том числе в зооприютах. По его мнению, это поможет регулировать численность безнадзорных животных цивилизованным способом.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, передает Ura.ru.
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Общество , Владимир Бурматов , Единая Россия , Госдума , Минюст РФ , РИА Ura.ru
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