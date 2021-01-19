Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео 

В одном из столичных магазинов при входе постелили коврик с изображением поэта Сергея Есенина . Как утверждает снявший видео местный житель, коврик с портретом известного русского поэта положили у двери работники «Дикси» , расположенного на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Народного ополчения. Запись размещена в Telegram-канале Mash.

Судя по всему, тот, кто принес в помещение этот коврик, совсем не в курсе, как выглядит Сергей Есенин. И что самое удивительное, нареканий со стороны посетителей супермаркета тоже не было.