В Мурманске установили 65-метровый термометр

Большой градусник сделан из светодиодных светильников и специальной системы управления, с помощью которой будет отражаться текущая температура воздуха. Благодаря внушительной высоте термометр видно в радиусе трех километров.

Цвет света меняется с красного на синий в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы с помощью 102 монохромных светильников. Измерение температуры идет от датчика, который установлен около дымовой трубы.