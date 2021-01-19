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В Мурманске установили огромный термометр 

Lenta.ru 1 час назад
В Мурманске установили 65-метровый термометр
Фото: hibiny.com
В Мурманске установили 65-метровый термометр. Об этом сообщает «Хибины.com». Раньше сооружение было 150-метровой трубой Мурманской ТЭЦ.
Большой градусник сделан из светодиодных светильников и специальной системы управления, с помощью которой будет отражаться текущая температура воздуха. Благодаря внушительной высоте термометр видно в радиусе трех километров.
Цвет света меняется с красного на синий в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы с помощью 102 монохромных светильников. Измерение температуры идет от датчика, который установлен около дымовой трубы.
Ранее в Мурманске закончилась полярная ночь, она длилась почти шесть недель. В период полярной ночи солнце не поднимается выше линии горизонта. Считается, что подобное природное явление пагубно влияет на сон и вызывает раздражительность.
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Общество , Мурманская ТЭЦ , Мурманск , Мурманская Область
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