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Эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.