Эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", — говорится в сообщении.