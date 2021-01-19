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Москва

Эффективность «ЭпиВакКороны» по результатам клинических испытаний составила 100% 

ТАСС 16 минут назад
Эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", — говорится в сообщении.

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