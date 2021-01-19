Кремль заявил об отсутствии официальной позиции по ковид-паспортам

Власти в России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков пояснил, что идея о "ковидных паспортах" обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах.

"Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться", — добавил он. "Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что у Кремля также нет какой-либо официальной позиции о введении таких "ковидных паспортов", в том числе в виде QR-кодов, в отдельных регионах.