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Москва

Росгвардия хочет разрешить инкассаторам и охранникам банков задерживать налетчиков 

ТАСС и ещё 4 36 минут назад
Росгвардия предложила расширить полномочия охранников
Фото: ТАСС
Инкассаторы и охранники банков могут получить право задерживать грабителей для передачи их полиции. Соответствующий законопроект представил на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев.

"Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении охраняемых объектов и грузов", — сказал Линев.

Он добавил, что, согласно законопроекту, инкассаторы и охранники должны незамедлительно передавать задержанных полиции, а при документарном оформлении задержания полицейские должны отсчитывать срок задержания с момента фактического ограничения свободы, а не с момента, когда злоумышленник попал в руки правоохранительных органов.
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Общество , Законопроекты , Росгвардия , Госдума , МВД , Москва
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