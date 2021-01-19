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Борщевик достиг Арктики 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Опасное растение борщевик обнаужили в Арктике
Фото: РИА Новости
Борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера, сообщил Научный центр изучения Арктики.
Ученые центра, проводя в прошлом году экологический мониторинг в разных районах ЯНАО, фиксировали последствия колебания климата: стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных.

«Так, на Ямал были занесены семена опасного растения — борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — передает РИА «Новости» сообщение научного центра.

По словам представителя организации, кандидата географических наук Романа Колесникова, вытеснение традиционной флоры такими растениями, которые могут произрастать везде, способно привести к «критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики».
Напомним, в июле Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.
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Общество , Роман Колесников , Мосгордума , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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