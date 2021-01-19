Опасное растение борщевик обнаужили в Арктике

«Так, на Ямал были занесены семена опасного растения — борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — передает РИА «Новости» сообщение научного центра.