Коронавирус выявили у 21 734 россиян за сутки

России за минувшие сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 19 января.

Случаи инфекции за последние 24 часа зафиксированы в 85 регионах России. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 586 человек, выздоровели 23 262 пациента.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Нижегородской областях.

В России за весь период пандемии зафиксировали 3 612 800 случаев COVID-19. Всего от инфекции в стране скончались 66 623 человека, выздоровели — 3 002 026 человек.