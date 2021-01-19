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Москва

Познер вынес «приговор» США 

Мария Иванова 28 минут назад
Познер заявил о разрушенной репутации США
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер заявил, что последние события нанесли репутации США такой ущерб, от которого она, возможно, уже не восстановится. Об этом сообщает «Познер Online».
Познер отметил, что в США привыкли превозносить свою политическую систему и чувствовать превосходство над другими странами.

«Америка несколько свысока всегда говорила, что они «город на холме», вспомните президента Рейгана, — что Америка лучшая страна в мире, что они светоч демократии и свободы и что, в общем-то, все должны учиться у них», — сказал журналист.

Он добавил, что такой подход вызывал раздражение не только в России, но и в других государствах. Теперь люди либо злорадствуют, либо сочувствуют американцам.

«Но то, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, и этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра, Соединенным Штатам теперь трудно будет показывать в пример свою демократию, им сразу же скажут, что видели, какая у них демократия…» — подчеркнул Познер.

Он добавил, что блокировки страниц Трампа в соцсетях не нарушают Первую поправку к Конституции США, в которой идет речь о свободе слова, — поправка запрещает вмешательство государства, а не частных компаний.

«Если я монополист, если есть одно только средство массовой информации, мне принадлежащее, имею я право кому-то не дать возможность этим пользоваться? Да. Конституция мне это позволяет. Нарушаю ли я суть свободы слова, когда я это делаю? Да, нарушаю», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, которая пользовалась популярностью у сторонников Дональда Трампа. Amazon отключила Parler от своего облачного хостинга.
Компании назвали причиной удаления Parler отсутствие модерации, из-за чего там публиковались призывы к незаконным действиям.
Позже американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple, потребовав удалить Telegram из App Store. В НКО заявили, что в мессенджере появлялись призывы к беспорядкам в Капитолии и нарушающий законы США контент.
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Комментарии
Общество , Владимир Познер , Дональд Трамп , Amazon , Apple , Google
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